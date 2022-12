Stiri pe aceeasi tema

- Masura compensarii prețului la carburanți va fi suspendata din ianuarie 2023, insa ar putea fi aplicata din nou daca prețurile vor depași puterea de cumparare. Anunțul a fost facut de premierul Nicolae Ciuca. Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, despre compensarea pretului la carburanti, ca…

- Aderarea tarii noastre la spatiul Schengen, securitatea frontierelor si modificarea legislatiei, astfel incat romanii care dobandesc cetatenia spaniola sa nu o piarda pe cea romaneasca – toate au fost teme de discutie intre premierii Nicolae Ciuca si Pedro Sanchez, la sedinta comuna de Guvern care a…

- Ultima rectificare bugetara pe acest an va fi aprobata de Guvern joi, a anuntat premierul Nicolae Ciuca, subliniind ca este vorba despre o rectificare de aproximativ 500 de milioane de lei. Prin aceasta rectificare se are in vedere indeplinirea angajamentelor in proiectele europene, asigurarea drepturilor…

