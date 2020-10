Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Curtii Julia Przylebska a declarat ca legislatia existenta care autorizeaza avortul in cazul foetusilor malformati este "incompatibila" cu Constitutia poloneza. Aceasta hotarare a provocat o reactie critica imediata din partea Comisarului insarcinat cu drepturiloe omului la Consiliul Europei…

- Diplomatul roman Cosmin Boiangiu a fost ales in conducerea Autoritații Europene a Muncii. Anunțul a fost facut joi, de ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, anunța MEDIAFAX.Diplomatul roman Cosmin Boiangiu a caștigat alegerile pentru funcția de conducere a Autoritații Europene a Muncii. Ministrul…

- 26 de tari de pe intreg globul, printre care China, Rusia, Coreea de Nord, Belarus si Iran, au reclamat luni, intr-o declaratie comuna la ONU, incetarea sanctiunilor americane si ale altor tari occidentale impuse impotriva lor. Țarile, care fac parte din randul celor cu regimuri autoritare, reclama…

- Se fac pași marunți in ajutorarea victimelor violenței domestice. Dupa ce polițiștii au primit ”permisiunea” de a emite ordin de protecție provizoriu, azi intra in vigoare inca o victorie. Agresorii care incalca ordinele de protecție pot primi pana la 5 ani inchisoare. Tot mai multe cazuri de violența…

- Constitutia nu interzice depunerea unei motiuni de cenzura in sesiune extraordinara, sustine fostul presedinte al CCR, Augustin Zegrean, pentru Adevarul. Insa motiunea depusa de PSD in sesiune extraordinara trebuie votata in aceeasi sesiune, asadar pana la inceputul lunii septembrie, cand incepe sesiunea…

- Constitutia nu interzice depunerea unei motiuni de cenzura in sesiune extraordinara, sustine fostul presedinte al CCR, Augustin Zegrean, pentru Adevarul. Insa motiunea depusa de PSD in sesiune extraordinara trebuie votata in aceeasi sesiune, asadar pana la inceputul lunii septembrie, cand incepe sesiunea…

- Dosarul Ayahuasca este departe de a se fi incheiat. Lishman Thomas Ivor Mowbray, 58 de ani, fost ofiter al armatei britanice a facut obiectul unui articol amplu in presa din Regat, dupa ce autoritatile romane au demarat cercetarile in cazul sau.

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, considera ca prin Legea carantinarii se comit abuzuri și da ca exemplu fetița din Galați, care a scapat de internare doar cu ajutorul instanței.Citește și: Ludovic Orban, declarație controversata: 'i-a ramas mica' Constituția ”Se intampla…