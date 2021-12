Măsura care ar putea înlocui taxa de solidaritate O mai buna colectare a TVA ar putea compensa neintroducerea taxei pe solidaritate, mai ales ca este un capitol la care suntem pe ultimul loc in Europa. Ministrul Apararii, Vasile Dincu (PSD) a precizat ca a discutat recent cu ministrul de Finanțe și cu alți colegi din PSD sa se incerce imbunatațirea colectarii. „Vom incerca, anul acesta, prin factura electronica, prin digitalizare și prin formule mai simple legate de adunarea contribuțiilor și taxelor, sa marim colectarea și poate nu va fi nevoie de aceasta taxa daca vom mari colectarea. La colectarea de TVA suntem pe ultimul loc in Europa. Avem… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Dincu a vorbit la Digi24 despre „taxa de solidaritate” propusa de UDMR. Ministrul Apararii spune ca „probabil in acest moment nu va fi aplicata aceasta taxa”. Social-democratul considera ca o imbunatațire a colectarii banilor la bugetul de stat ar putea sa duca la evitarea adoptarii unei taxe…

- Discuțiile despre taxa de solidaritate continua in coaliția de guvernare, insa este puțin probabil sa fie aplicata, a spus vineri, ministrul Apararii, Vasile Dincu (PSD). El considera ca o colectare mai buna a TVA ar putea face sa nu mai fie nevoie de taxa de solidaritate. Vasile Dincu a spus…

- In 2016, pe vremea cand era ministru de Finante, actualul lider USR Anca Dragu, a initiat un proiect de lege prin care ANAF renunta la plangerile penale depuse pentru evaziune fiscala daca persoana acuzata achita in totalitate prejudiciul - exact ceea ce USR critica dur, acum. „Propunem aceasta masura…

- PSD susține in continuare taxa de solidaritate, a afirmat duminica, 14 noiembrie, președintele PSD, Marcel Ciolacu, la finalul negocierilor cu PNL pe programul de guvernare al noului guvern, precizand ca urmeaza sa fie stabilit un prag al acestei taxe și ca ea nu va afecta veniturile clasei medii, relateaza…

- Premierul interimar Florin Cițu a declarat, vineri, ca susține antreprenorii din Romania printr-o serie de masuri, printre care a menționat și certificatul verde depre care spune ca este masura cea mai noninvazisa in contextul valului patru al pandemiei de COVID-19. El a insistat cu privire la obligativitatea…

- Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, a declarat ca iși asuma certificatul verde. Acesta va fi obligatoriu aproape in toate activitațile curente, existand chiar riscul pierderii locului de munca daca angajatul nu-l prezinta in 30 de zile. ”Eu am propus și imi asum certificatul verde in…

- Folosirea certificatului verde COVID in localitatile in care incidenta este mai mare 3 la mia de locuitori ne ajuta sa nu inchidem economia, susține premierul Florin Citu. Nu este o forma de discriminare, pentru ca accesul este permis atat celor vaccinați, cat și celor care au trecut prin boala sau…

- Florin Cițu a declarat joi seara, la TVR1, ca folosirea certificatului verde COVID, prin care persoanele atesta ca au fost imunizate impotriva COVID pentru a putea intra in mai multe locuri, precum restaurante, in localitatile cu incidenta mai mare 3 la mia de locuitori ne ajuta sa nu inchidem economia.…