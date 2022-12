Stiri pe aceeasi tema

- Situatie ingrijoratoare in Ungaria, unde mai multe lanturi mari de retail au luat decizia de a rationaliza mancarea. Potrivit Ziarului Financiar, situatia a aparut dupa ce Guvernul din tara vecina a introdus mai multe limitari la preturile alimentelor "pentru contracararea cresterii dramatice a inflatiei,…

- Șeful Finanțelor din Marea Britanie este așteptat sa anunțe astazi taieri de investiții publice de miliarde de lire sterline și creșteri de taxe, in cadrul „Declarației de toamna” - un eveniment tradițional in cadrul caruia Guvernul de la Londra anunța ac

- Este principala masura a giganticului plan de ajutor 200 de miliarde de euro al Germaniei: scutul tarifar asupra prețurilor la energie, anunțat de cancelarul Olaf Scholz pentru a atenua impactul inflației, va intra in vigoare la inceputul anului 2023, potrivit foii de parcurs prezentate, miercuri, de…

- Guvernul va plafona prețul la lemnul de foc la 400 de lei pe metrul cub, o decizie așetaptata de peste 3 milioane de gospodarii a anunțat miercuri premierul Nicolae Ciuca. Noul plafon este sub prețul de 500 de lei pe metrul cub prevazut in proiectul de Ordonanța de urgența aflat pe agenda Executivului.

- Norvegia iși va consolida securitatea la instalațiile sale de petrol și gaze, in urma scurgerilor de gaze din Marea Baltica și a rapoartelor privind activitați cu drone in Marea Nordului, a declarat marți ministrul Energiei de la Oslo, transmite Reuters. Europa a investigat marți scurgeri majore la…

- Rusia ar putea recolta in acest an o cantitate record de 100 de milioane de tone de grau, potrivit firmei de consultanta SovEcon, insa graul se acumuleaza in silozurile locale deoarece Rusia are probleme in a exporta mari cantitati de cereale, transmite Bloomberg, informeaza AGERPRES . Fermierii rusi…

- Pretul gazelor naturale in Europa a scazut luni, pana la cel mai ridicat nivel din ultimele doua luni, pe masura ce tarile isi intensifica masurile pentru a contracara criza energetica la mai putin de doua saptamani de debutul sezonului de termoficare, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele…

- Pretul gazelor naturale in Europa a scazut luni, pana la cel mai ridicat nivel din ultimele doua luni, pe masura ce tarile isi intensifica masurile pentru a contracara criza energetica la mai putin de doua saptamani de debutul sezonului de termoficare, transmite Bloomberg. Luni dimineata, la hub-ul…