- Beneficiarii celei de-a doua sesiuni a Masurii "Microgranturi" trebuie sa depuna raportul de progres, impreuna cu documentele aferente in 90 de zile calendaristice, de la momentul incasarii ajutorului financiar, informeaza Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT), intr-un comunicat de presa…

- Cele mai negre scenarii economice au inceput sa se adevereasca. Moneda europeana a coborat la un nivel care nu a mai fost atins din anul in care a fost lansata in circulație, in 2002. Iar aceasta nu este cea mai proasta veste.Specialiștii anticipeaza ca acest trend de depreciere a monedei…

- Alocarea necesara Ministerului Antreprenoriatului și Turismului pentru a incepe plata granturilor de cate 5.000-120.000 de euro catre beneficiarii Masurii 2 IMM AGRI-FOOD figureaza in Ordonanța 19/2022 privind rectificarea bugetului de stat pe anul in curs, publicata recent in Monitorul Oficial.

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT) anunța ca termenul de semnare si transmitere a contractelor pentru programul IMM AGRI-FOOD, granturi pentru capital de lucru, este 27 iunie. „Reamintim aplicantilor notificati, in limita bugetului alocat masurii, ca termenul de semnare si transmitere…

- Un numar de 3.469 de beneficiari ai Masurii 2 - IMM AGRI-FOOD au primit decizii de acceptare de principiu la finanțare și li se genereaza contracte de finanțare pe care trebuie sa le semneze și sa le reincarce in sistemul de granturi IMM Recover impreuna cu dovada cofinanțarii, in termen de 5 zile de…

- ”Executia bugetara a Ministerului Antreprenoriatului si Turismului (MAT), in primele 5 luni, a fost de 74,75%, procent raportat la totalul creditelor bugetare acordate institutiei pentru anul 2022, in valoare de 2.576.463.000 lei. Platile efectuate in aceasta perioada insumeaza 1.925.968.000 lei”, arata…

- Aplicantii masurii IMM Agri-Food - "Granturi pentru capital de lucru acordate entitatilor din domeniul agroalimentar", care au fost declarati neeligibili in urma pre-evaluarii automate, realizate de sistemul IMM Recover, vor primi, incepand de miercuri, notificari de respingere, pe platforma granturi.imm.gov.ro,…