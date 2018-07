Mastodont pe șosea. Transport agabaritic pe A1 Daca aveți drum in perioada 25 iulie – 2 august pe Autostrada A1, pe sensul spre Sibiu, mare grija! Se va efectua un transport agabaritic care merge spre Tulcea. The post Mastodont pe șosea. Transport agabaritic pe A1 appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

