Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unei decizii adoptate marti de autoritatile din Berlin, persoanele care vor sa participe la proteste cu peste 100 de manifestanti vor fi obligate sa poarte masti de protectie. Decizia a fost luata in urma unei dispute intre autoritati si manifestanti contra restrictiilor antiepidemice, potrivit…

- Persoanele care vor sa participe la Berlin la proteste cu peste 100 de manifestanti vor fi obligate sa poarte masti de protectie, potrivit unei decizii adoptate marti de autoritatile capitalei germane, in urma unei dispute intre acestea si manifestanti contra restrictiilor antiepidemice, transmite…

- Persoanele care vor sa participe la Berlin la proteste cu peste 100 de manifestanti vor fi obligate sa poarte masti de protectie, potrivit unei decizii adoptate marti de autoritatile capitalei germane, in urma unei dispute intre acestea si manifestanti contra restrictiilor antiepidemice, transmite…

- Protestul impotriva masurilor anti-COVID de la Berlin s-a soldat cu 300 de retineri. Unii dintre cei aproape 38 de mii de manifestanti care au iesit in strada in centrul capitalei germane au aruncat cu pietre si cu sticle, in timp ce altii au urcat pe scarile Parlamentului si au

- Marea majoritate a germanilor se opune manifestarilor organizate impotriva masurilor guvernamentale de diminuare a impactului pandemiei noului coronavirus, potrivit rezultatelor unui sondaj de opinie publicat sambata, informeaza dpa preluat de agerpres. Foto: (c) Fabrizio Bensch/REUTERS…

- Marea majoritate a germanilor se opune manifestarilor organizate împotriva masurilor guvernamentale de diminuare a impactului pandemiei noului coronavirus, potrivit rezultatelor unui sondaj de opinie publicat sâmbata, informeaza dpa, citat[ de Agerpres. Mii de persoane au manifestat împotriva…

- Maștile de protecție devin obligatorii in magazinele din Anglia din 24 iulie. Decizia a fost anunțata in Camera Comunelor de ministrul sanatații. Recent, premierul Boris Johnson a pledat pentru purtarea maștii in spațiile inchise , aparand el insuși cu acest accesoriu la centrul de ambulanța de la Londra.…

- Autoritatile turce au dispus ca purtarea mastii in public sa fie obligatorie incepand de miercuri la Istanbul si Ankara, intr-un moment in care numarul de cazuri de contaminare cu noul coronavirus a inceput sa creasca din nou in Turcia, potrivit AFP.Aceasta decizie a fost luata la recomandarea…