Măştile şi dezinfectanţii, printre cele mai periculoase produse în 2020 Mastile si dezinfectantii au fost printre cele mai periculoase produse in anul 2020, semnaleaza sistemul de raspuns rapid al Uniunii Europene. Acest lucru reiese din raportul anual al Safety Gate – sistemul de alerta rapida al UE pentru produsele de consum periculoase, ce sustine retragerea de pe piata a produselor nealimentare periculoase. 9% dintre toate alertele din 2020 se refera la produse legate de COVID-19 – masti sanitare ce ar trebui sa protejeze, dar nu o fac, dezinfectanti ce contin substante chimice toxice – cum ar fi metanolul, care poate provoca orbire sau chiar moarte, prin ingestie… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul de alerta rapida pentru produse nealimentare al Uniunii Europene – RAPEX a validat inca trei alerte din partea Romaniei in ceea ce privește maștile aflate la comercializare in țarile Uniunii Europene. Acestea au fost semnalate de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC),…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) anunta ca alte trei alerte privind masti de protectie lansate de institutie au fost validate de sistemul RAPEX, potrivit news.ro Sistemul de alerta rapida pentru produse nealimentare al Uniunii Europene - RAPEX a validat inca trei…

- Sistemul de alerta rapida pentru produse nealimentare al Uniunii Europene – RAPEX a validat alte 9 alerte, in ceea ce priveste mastile aflate la comercializare in tarile Uniunii Europene, dintre care 3 apartin Romaniei.Acestea au fost semnalate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor…

- ANPC anunta ca inca noua notificari, intre care trei ale Romaniei in ceea ce priveste alerte de masti neconforme de pe piata au fost preluate de RAPEX. Sistemul de alerta rapida pentru produse nealimentare al Uniunii Europene – RAPEX a validat alte 9 alerte, in ceea ce privește maștile aflate la comercializare…

- Sistemul UE de alerta rapida pentru produse nealimentare (RAPEX) a validat, luni, alte trei alerte emise de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) cu privire la mastile aflate la comercializare in tarile Uniunii Europene. Sunt vizate trei tipuri de maști produse de China. Potrivit…

- Sistemul UE de alerta rapida pentru produse nealimentare (RAPEX) a validat, luni, trei alerte emise de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) cu privire la mastile aflate la comercializare in tarile Uniunii Europene, se mentioneaza intr-un comunicat al ANPC. Cele trei alerte transmise…

- In aceasta dimineața, Sistemul de alerta rapida pentru produse nealimentare al Uniunii Europene – RAPEX a validat alte 9 alerte, in ceea ce privește maștile aflate la comercializare in țarile Uniunii Europene, dintre care 3 aparțin Romaniei. Acestea au fost semnalate de Autoritatea Naționala pentru…

- Sistemul european de alerta rapida pentru protectia consumatorului (RAPEX) a validat notificarea transmisa de Romania privind existenta in comert a unui tip de masti neconforme, se mentioneaza intr-un comunicat remis vineri de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). "Inca o notificare…