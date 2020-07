Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Satu Mare a adoptat o hotarare privind obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatii deschise, respectiv in pietele si in targurile din judet, a informat Institutia Prefectului, printr-un comunicat de presa.

- In ședința desfașurata astazi, 28 iulie, Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea numarul 37 privind stabilirea unor masuri de limitare a raspandirii infecțiilor cu SARS CoV-2 la nivelul spațiilor/activitaților unde exista un risc crescut de infectare. Comitetul a facut prin…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința desfașurata astazi, 28 iulie, Hotararea numarul 37 privind stabilirea unor masuri de limitare a raspandirii infecțiilor cu SARS CoV-2 la nivelul spațiilor/activitaților unde exista un risc crescut de infectare. Comitetul a…

- Reuniti astazi in sedinta, membrii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta au stabilit si transmis spre aprobare Guvernului noi masuri pentru limitarea raspandirii infectiilor cu SARS CoV-2 la nivelul.

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Arges a decis interzicerea horelor si a altor dansuri prin care s-ar incalca masurile de distantare intre persoane la mai putin de un metru si jumatate. Asa arata distractiile anului 2020! Un grup de petrecareti au incins o hora pe cinste,…

- In Argeș, masca devine obligatorie și in spațiile publice deschise. Decizia a fost luata marți dimineața de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența și va fi aplicata incepand cu data de 30 iulie.

- Maști chirurgicale gratuite pentru satmareni Digul Somesului la Satu Mare Foto: Sergiu Stet. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Satu Mare a aprobat distribuirea a 300.000 de maști chirurgicale în trei straturi, tuturor unitaților administrativ-teritoriale…

- 300.000 de maști chirurgicale vor fi distribuite gratuit populației pana la data de 15 mai informeaza Prefectura Satu Mare. Prin hotararea Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Satu Mare din data de 12 mai s-a aprobat distribuirea dispozitivelor medicale, respectiv a 290.000 de maști chirurgicale…