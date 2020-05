Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile spaniole au anuntat ca purtarea mastilor de protectie va fi obligatorie in transportul public din tara incepand de luni, ca o prima masura dupa relaxarea mai multor restrictii, potrivit BBC.Primul ministru Pedro Sanchez a declarat sambata ca guvernul va distribui sase milioane…

- "La acest moment știu ca exista mai multe companii care vor sa inceapa sa fabrice maști. Nu știu daca nu au inceput chiar. Vorbim de maști chirurgicale. E clar ca cererea va crea oferta și oferta va crește. Și asta va regla intr-un fel și prețul pentru ca nu vei mai putea sa ceri 5 lei pe masca daca…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat joi la Digi24 ca in curand Romania va putea produce un milion de maști de protecție pe zi, iar prețul indicat de producatori este de aproximativ 2 lei fara TVA. Pe de alta parte, ministrul a mai spus ca nu crede ca este cazul plafonarii prețului la…

- Captura record reușita de Poliția Capitalei la doar o zi de la anunțul facut de președintele Klaus Iohannis, privind instituirea obligativitații purtarii maștilor incepand cu data de 15 mai. Polițiștii din Capitala au confiscat peste 33.000 de maști de la o firma de import de produse de protecție.…

- 15 mai. Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca dupa aceasta zi se vor ridica restricțiile de deplasare și nu vom mai fi nevoiți sa completam declarația pe proprie raspundere daca ieșim din case.

- Alarmate de numarul mare de persoane infectate cu nou coronavirus, autoritațile dintr-un alt județ al Romaniei au anunțat ca purtarea maștii de protecție in public devine obligatorie, de miercuri, 14 aprilie.

- Acoperirea feței cu masca de protecție a devenit obligație in comuna Vama Buzaului, din județul Brașov, ca masura specifica pentru prevenirea raspandirii COVID-19, Comitetul Local pentru Situații de Urgența a emis o Hotarare prin care purtarea maștii de protecție este obligație, și nu recomandare. „Incepand…

- Autoritatile locale din municipiul Buzau au decis in cadrul Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta purtarea obligatorie a mijloacelor de protectie a gurii si a nasului in toate mijloace de transport in comun si in toate locurile publice.