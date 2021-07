Măştile lui Adrian Marino (II) In preambulul centenarului de la nastere (5 septembrie) as cere ingaduinta ca sa amorsez dezbaterea reluand acest text, in trei parti, scris in 2015, la un deceniu de la moartea carturarului. E o discutie care se cuvine facuta fara patima, dar si fara parti pris-uri, pentru a descrie si devoala mastile succesive care se intrevad sub chipul sever, aulic, al ieseanului apostat. „Oricat de nedreapta (sau neavenita!) ar parea punerea in discutie a relatiei intretinute de criticul si istoricul ideii de literatura Adrian Marino cu puterea comunista (fie ea de partid, fie a securitatii externe), la zece… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe strazile orașului francez Toulon a fost instalat un panou imens pe care Președintele Republicii, Emmanuel Macron, este asociat cu dictatorul celui de-al treilea Reich, Adolf Hitler. Acest lucru a fost relatat de publicația locala Le Bien Public. Pe afiș, liderul francez poarta uniforma militara a…

- Conferinta de presa cu peripetii pentru premieriul spaniol Pedro Sanchez si președintele lituanian Gitanas Nauseda. Cei doi se aflau pe un aeroport militar din Lituania, și raspundeau intrebarilor jurnaliștilor, dupa convorbirile tete-a-tete.

- In urma accidentului rutier, cei doi barbați de 35 și, respectiv 28 de ani și minorul de 15 ani au suferit leziuni ușoare, pentru ingrijirea carora au fost transportați la spital, iar minora de 13 ani a refuzat sa fie transportata la spital.Dupa producerea accidentului rutier, cel in cauza a parasit…

- Israelul a reintrodus masura purtarii mastii de protectie in anumite zone, dupa aparitia a doua noi focare de coronavirus in scoli, a anuntat duminica Ministerul Sanatatii, relateaza DPA si TPS. Mastile sunt obligatorii in interior si in exterior in zona Binyamina, la sud de Haifa, si in Modiin-Makkabim-Reut,…

- Alaturi de doi funcționari din cadrul Consiliului Județean Sibiu, Eugen Iordanescu a fost desemnat de catre președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cimpean, sa faca parte din doua comisii ale județului, scrie flux24.ro Una pentru selecția ”membrilor Consiliului de Administrație al Aeroportului…

- Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii a sesizat Parchetul General in legatura cu savarsirea unor infractiuni contra pacii si omenirii de catre fosti ofiteri de Securitate si Militie, care au recrutat mii de elevi in ultimele doua decenii ale dictaturii comuniste din Romania.…

- Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii cere ancheta in cazul recrutarii, in ultimele doua decenii ale dictaturii comuniste din Romania, ca surse, a mii de elevi care nu implinisera varsta majoratului.

- Compania aeriana germana Lufthansa a anuntat ca a intarziat luni plecarea de la Minsk a unui avion cu destinatia Frankfurt, dupa ce a primit de la autoritatile din Belarus o "alerta de securitate", relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. "Urmarim indicatiile autoritatilor locale care…