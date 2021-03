Stiri pe aceeasi tema

- Masti de tip FFP2, cu un grad ridicat de protectie, vor deveni obligatorii in multe locuri publice din Berlin incepand de miercuri, deoarece mastile chirugicale nu mai asigura o protectie suficienta.

- Masti de tip FFP2, cu un grad ridicat de protectie, vor deveni obligatorii in multe locuri publice din Berlin incepand de miercuri, a declarat duminica o purtatoare de cuvant a Senatului berlinez. Mastile de protectie vor trebui purtate in mijloacele de transport publice, in cabinetele medicale, spitale,…

- Senator Danut Bica: “Politicile publice trebuie orientate prioritar catre prevenție. Doar tratand efectele, nu vom progresa și nu ne vom dezvolta” Declaratie politica prezentata in sedinta Senatului din 10 martie 2021 “In ciuda numeroaselor angajamente cu privire la reformarea sistemelor publice pe…

- Testele anale pentru depistarea COVID-19 devin obligatorii pentru toți calatorii straini care sosesc in China. Potrivit publicatiei New York Post, Guvernul de la Beijing sustine ca procedura ofera un grad mai mare de precizie decat alte metode de depistare a virusului.

- Aiud: AMENZI de pana la 1.500 de lei pentru cei care scuipa semințe sau arunca țigari in locuri publice. Alte contravenții adoptate de Consiliul Local Aiud: AMENZI de pana la 1.500 de lei pentru cei care scuipa semințe sau arunca țigari in locuri publice. Alte contravenții adoptate de Consiliul Local…

- Decizia prin care s a mentinut obligativitatea purtarii mastilor in spatiile publice din Constanta a fost luata de Inalta Curte de Casatie si Justitie la data de 5 ianuarie 2021. Actiunea fusese deschisa de avocatul din Constanta Minodora Ion, Departamentul pentru Situatii de Urgenta fiind parat. Judecatorii…

- In ultimele 24 de ore, au fost desfașurate acțiuni de verificare cu efective marite in zone aglomerate, centre comerciale, piețe, targuri și terase, dar si in mijloacele de transport in comun, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul vizat fiind prevenirea raspandirii…

- Fosta senatoare PSD Roxana Pațurca, și președinte executiv al filialei PSD Calarași pana in toamna anului trecut, a fost numita de ministrul Educației in postul de inspector școlar general al ISJ Calarași, potrivit unei note trimisa catre școlile din județ. Au lasat primarii cu ochii in soare! REVOLTA…