Măștile faciale, o „acoperire” perfectă pentru infractori. Cum vor îngreuna acestea munca oamenilor legii Multe țari sunt in plin proces de relaxare a condițiilor de carantinare, dar unele obligativitați raman in picioare. Printre cele mai des pomenite este aceea de a purta masca faciala.Experții in securitate spun ca maștile faciale sunt bune pentru impiedicarea raspandirii virusului, dar pot deveni o „acoperire” oficiala pentru cei certați cu legea, a notat CNN. „Principala problema este ca oamenii iși pot acoperi brusc fața și ar putea crea oportunitați pentru persoanele care doresc sa se ascunda din motive nefaste. Ei ar putea face acum acest lucru foarte simplu, fara a provoca suspiciuni”, a… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Pe masura ce guvernele relaxeaza masurile de prevenire a raspândirii cornavirusului, purtatul maștii de protecție devine o masura din ce în ce mai recomandata, dar o societate în care oamenii își ascund fețele va avea probleme de criminalitate, securitate și interacțiune sociala,…

- Numarul deceselor provocate de COVID-19 in Suedia a ajuns, joi, la 3.040, in crestere de la 2.941 miercuri. Autoritatile suedeze au preferat o abordare mai blanda in ceea ce priveste combaterea noului coronavirus, lasand deschise majoritatea scolilor, magazinelor si restaurantelor si bazandu-se…

- Bilantul pandemiei de coronavirus a ajuns la 104.938 de decese pe plan global, cele mai multe victime fiind in Statele Unite, conform datelor centralizate de Universitatea Johns Hopkins (SUA).La nivel mondial, au fost raportate pana in prezent 104.938 de decese. Cele mai multe decese sunt…

- Conform datelor comunicate de Johns Hopkins University, cel putin 95.699 de oameni au murit din cauza Covid-19. Cele mai multe cazuri au fost raportate de Statele Unite, cu peste 465.300. Alexandru Rafila anunta un al doilea val de imbolnaviri cu COVID-19. Cand vom avea un alt varf de INFECTARI…

- In Statele Unite s-a depasit vineri pragul de 14.366 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Numarul de decese este de 217. Statele Unite au devenit astfel a sasea tara ca numar de cazuri de infectare confirmate, dupa China, Italia, Iran, Spania si Germania, urmate apoi de Franta si Coreea de Sud.…

- Statele Unite au depasit joi pragul de 10.000 de cazuri de COVID-19 si numara 154 de morti, conform unui bilant stabilit de Universitatea Johns Hopkins, citat de AFP. Statele Unite au devenit astfel a sasea tara ca numar de cazuri de infectare confirmate, dupa China, Italia, Iran, Spania…

- Consiliul Local Pentru Situații de Urgența al Orașului Ocna Mureș s-a intrunit in regim de urgența astazi, 11 martie 2020, pentru stabilirea unor masuri pentru prevenirea și limitarea raspandirii infecțiilor cu Coronavirusul SARS-CoV-2 pe teritoriul orașului Ocna Mureș. Se dispun urmatoarele masuri…

- Autoritațile din Moscova, capitala Rusiei, amenința cu pedepse de pâna la cinci ani de închisoare persoanele care nu se autoizoleaza la domiciliu pentru doua saptamâni dupa ce au vizitat țari grav afectate de epidemia de coronavirus, informeaza Reuters.Municipalitatea a anunțat…