Stiri pe aceeasi tema

- De saptamana viitoare, Franta va reintroduce portul obligatoriu al mastii in toate spatiile inchise care primesc public, in special magazinele, a anuntat premierul joi in Senat, potrivit France Presse. "Aveam in vedere o intrare in vigoare a acestor dispozitii de la 1 august", a amintit…

- Pentru a stapani epidemia de coronavirus care da semne de revenire, Franța va trebui sa instituie purtarea obligatorie a maștii in spațiile publice inchise, a declarat marți președintele Emmanuel Macron, potrivit Agenției France-Presse, citata de Agerpres.Aceasta masuraar urma sa fie implementata incepand…

- Francezii vor trebui sa poarte obligatoriu masca de protecție in spatiile publice inchise, pentru a stapani epidemia de COVID-19, care da semne de revenire, a declarat, marti, presedintele Franței, Emmanuel Macron, potrivit AFP.

- Incepand de joi, 7 mai 2020, maștile de protecție devin obligatorii in toate spațiile publice inchise din capitala. Anunțul a fost facut de primarul general al municipiului Chișinau, Ion Ceban.

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, spune ca primele estimari arata ca va exista un necesar de circa 100 de milioane de masti de protectie dupa ridicarea restrictiilor din 15 mai. Cel mult 30% va putea fi asigurat din productie interna, iar pretul ar trebui sa fie de aproximativ 2 lei pe bucata.…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, luni, ca purtarea mastilor in spatiile publice inchise va fi obligatorie atat timp cat va fi necesar, in functie de evolutia raspandirii noului coronavirus in Romania. "Obligatia de a purta masca va fi doar pentru spatiile inchise: daca intram la…

- Purtarea mastilor de protectie sau al fularelor, esarfelor si altor elemente de protectie care sa acopere gura si nasul va deveni obligatorie de saptamana viitoare in spatiile publice inchise si in transportul in comun in municipiul Blaj, in caz contrar fiind aplicata o amenda intre 100 si 500 de…

- "Purtatul mastii este foarte important. Cei care sunt infectati sau raciti ar trebui sa poarte tot timpul aceasta masca. Ramane sa vedem ce tip de masca vom purta. Mastile chirurgicale sunt destul de limitate si trebuie sa vedem de unde le procuram, sau putem vorbi despre mastile textile care pot…