Măştile de tip FFP2, cu un grad ridicat de protecţie, vor deveni obligatorii în multe locuri publice din Berlin Mastile de tip FFP2, cu un grad ridicat de protectie, vor deveni obligatorii in multe locuri publice din Berlin incepand de miercuri, a declarat duminica o purtatoare de cuvant a Senatului berlinez, potrivit DPA. „Mastile de protectie FFP2 vor trebui purtate in mijloacele de transport publice, in cabinetele medicale, spitale, centre de ingrijire, magazine si institutii culturale”, a adaugat aceasta. Mastile chirugicale nu mai asigura o protectie suficienta. Germania se confrunta in prezent cu un al treilea val sever de infectii cu noul coronavirus, provocat in mare parte de varianta britanica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

