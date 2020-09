Măștile de protecție obligatorii în școli. Medicii pediatrii, sfaturi pentru părinți Maștile de protecție ajuta la limitarea raspandirii virusului COVID-19, insa acest lucru nu inseamna ca pot fi acceptate și purtate cu ușurința, in special de copii. Una dintre problemele importante ale inceputului de an școlar este cum copiii vor fi invațața sa poarte maștile de protecție, cel puțin 4 ore cat timp vor fi prezența […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- E un inceput atipic de an școlar. Fiecare școala și-a facut regulile așa incat copiii și profesorii sa fie in siguranța in orele petrecute impreuna. In Capitala, ca și in marile orașe, scenariul galben e cel ales de majoritatea unitaților.

- In anul scolar 2020-2021 se vor impune noi reguli, in contextul pandemiei de coronavirus. Astfel, elevii vor fi obligati sa poarte masti de protectie la scoala, insa Guvernul nu va asigura mastile pentru toti copiii.

- Purtarea mastilor de protectie devine obligatorie, incepand de miercuri, in toate spatiile publice aglomerate de pe raza judetului Salaj, printr-o hotarare adoptata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta. Potrivit documentului, mastile de protectie trebuie purtate regulamentar in spatii publice…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat miercuri ca Ministerul Sanatatii va decide daca la revenirea la cursuri elevii vor purta masti, amintind ca prin lege este stabilita obligativitatea purtarii...

- Guvernul grec va introduce obligativitatea purtarii mastii pe puntile feriboturilor care navigheaza spre insule. Extinde astfel aceasta cerinta de la spatiile din interior, dupa o recenta crestere a numarului de cazuri de COVID-19, a anuntat luni un purtator de cuvant al

- Astăzi, 3 august 2020, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vaslui întrunit în ședință extraordinară a adoptat hotararea prin care începând cu data de 4 august 2020, ora 00:00, este obligatorie purtarea măștii de protecție in spatiile deschise aglomerate.

- Doctorul Andreea Moldovan, medic primar boli infecțioase, a declarat ca fotbaliștii ar trebui sa poarte masca de protecție și in timpul partidelor. Cele mai afectate echipe din Liga 1 de criza COVID-19 sunt Dinamo și CFR Cluj;Numarul celor confirmați cu noul coronavirus de la CFR Cluj a ajuns la 22,…

- Maștile de protecție devin obligatorii in magazinele din Anglia din 24 iulie. Decizia a fost anunțata in Camera Comunelor de ministrul sanatații. Recent, premierul Boris Johnson a pledat pentru purtarea maștii in spațiile inchise , aparand el insuși cu acest accesoriu la centrul de ambulanța de la Londra.…