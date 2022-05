Măștile de protecție, mai periculoase decât Covid-19? Pericolul ascuns al „botnițelor” Intr-un moment in care specialiștii avertizeaza despre pericolul sutelor de milioane de tone de plastic care polueaza planeta, pandemia Covid-19, a impins problema plasticului la cote și mai mari, odata cu obligativitatea purtarii de maști de protecție. Analizele efectuate de-a lungul timpului au demonstrat ca oamenii inhaleaza microparticule de plastic și le consuma odata cu […] The post Maștile de protecție, mai periculoase decat Covid-19? Pericolul ascuns al „botnițelor” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

