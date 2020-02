Măştile de protecţie au dispărut din farmacii. Utilitatea lor, discutabilă In farmaciile din oras nu se mai gasesc deloc masti de protectie de unica folosinta, teama de coronavirus facandu-i pe ieseni sa intrebe in ultimele zile tot mai des de existenta acestora. Mai mult, unele farmacii si-au afisat pe geamul de la intrare un anunt in care precizeaza ca stocul de masti este epuizat. „Noi nu mai avem de o luna de zile, ba chiar ma tot suna de la reprezentanta si imi spun ca ii inrosesc telefoanele incontinuu, (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Isteria coronavirusului a ajuns și in Argeș! Maștile de protecție sunt greu de gasit atat in farmacii, cat și pe internet, iar acolo de unde se mai pot cumpara, sunt la prețuri astronomice. Probabil din panica, un barbat din Curtea de Argeș iși da la schimb mașina, in valoare de 10.000 lei, pe maști…

- Parchetul din Milano face o ancheta dupa ce prețurile la dezinfectanți și maști au explodat online, in condițiile in care in magazine și farmacii aceste produse nu se mai gasesc, potrivit Mediafax.Prețurile maștilor și ale dezinfectanților, in contextul infecțiilor cu coronavirus, au crescut…

- Prof. dr. Streinu-Cercel despre eficienta mastilor de protecție: in maximum 2 ore isi pierde utilitatea! Managerul Institutului Matei Balș, Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel, a explicat cum trebuie folosite corect mastile de protectie si care este eficiența acestora. „Noi avem un nas, o gura și avem și…

- Pe rețelele sociale circula imagini care arata starea in care au ajuns medicii și asistentele din China care ii trateaza pe pacienții cu coronavirus, scrie digi24.ro.Imaginile arata arata medici obosiți, cu urme dureroase pe piele lasate de maștile de protecție.

- Mastile sanitare pe care le primesc in aceste zile bucurestenii care circula cu autobuzul au un pret: 27.750 de lei. Iata de la cine si cum le-a cumparat STB. Gabriela Firea anunta, luni, pe 27 ianuarie, ca va cauta solutii legale pentru cumpararea de masti sanitare de protectie, care sa le…

- Amenințarea coronavirusului din China și numarul de cazuri de gripa au facut ca stocurile de maști medicale sa se epuizeze in majoritatea farmaciilor din Romania, inclusiv la cele online, informeaza Hotnews

- Vanzarile de maști de protecție respiratorie au explodat in China in ultimele zile, iar in Wuhan, punctul zero al epidemiei care a provocat 17 morți, toata lumea le poarta, inclusiv prezentatorii TV, scrie BBC News.Maștile de fața sunt la mare cautare in China, iar stocurile unor platforme de vanzari…

- Gabriela Firea (47 de ani), primarul general al Capitalei, a comentat accidentul care a provocat rumoare in Romania, cel petrecut intre un BMW și un tramvai pe strazile din București. Firea a ținut sa laude montarea gardurilor de protecție din dreptul șinelor de tramvai, in contextul in care patru…