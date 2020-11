Stiri pe aceeasi tema

- Mastile care nu sunt nici dispozitive medicale si nici echipamente individuale de protectie vor fi vandute sub denumirea „acoperitoare faciala de utilizat in colectivitate”, conform unui proiect de ordin al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). De asemenea, pe ambalaj trebuie…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a lansat joi, in dezbatere publica, Proiectul de Ordin privind stabilirea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca operatorii economici care comercializeaza, pe piata nationala, acoperitoare faciale de utilizat in colectivitate.

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) propune utilizarea denumirii de acoperitoare faciale de utilizat in colectivitate pentru mastile care nu sunt nici dispozitive medicale si nici echipamente individuale de protectie, potrivit Agerpres. Autoritatea a lansat in dezbatere…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a lansat joi, în dezbatere publica, Proiectul de Ordin privind stabilirea condițiilor pe care trebuie sa le îndeplineasca operatorii economici care comercializeaza, pe piața naționala, acoperitoare faciale de utilizat în…

- Noi alerte emise de ANPC in sistemul RAPEX! Patru tipuri de maști neconforme in Romania, printre care și unele pentru copii. Inca patru notificari ale Romaniei, in ceea ce privește alerte de maști neconforme de pe piața, au fost preluate de Sistemul de alerta rapida pentru produse nealimentare al Uniunii…

- In acest context, APC a atras atentia Ministerului Sanatatii ca in Romania se vand masti de protectie care induc in eroare consumatorii in privinta protectiei asigurate de aceste produse impotriva SARS-CoV-2. "In actualul context sanitar de crestere alarmanta a numarului de imbolnaviri cu…

- Una din cinci masti folosita de catre romani pentru protectia in fata raspandirii virusului SARS-Cov-2 este masca fashion, avertizeaza reprezentantii Asociatiei Pro Consumatori (APC), potrivit Agerpres.Cu privire la mastile fashion, APC face o serie de precizari pentru consumatori: sunt lavabile, reutilizabile…

- PACHETUL DE MOBILITATE 2020 PE PIAȚA TRANSPORTULUI RUTIER DE MARFURI DIN UNIUNEA EUROPEANA In luna iulie 2020 au fost publicate in Jurnalul Oficial a Uniunii Europene reglementarile care constituie Pachetul de mobilitate pe piata transportului rutier, cuprinzand: R egulamentul (UE) 2020/1054 al…