Stiri pe aceeasi tema

- Pentru spectacolul inaugural al ediției din acest an, tema aleasa pentru tradiționalul carnaval este iubirea, noteaza Agerpres. Evenimentul a fost inaugurat sambata seara de primarul Venetiei, Luigi Brugnaro. O multime de turisti a invadat cheile canalului Cannaregio, asistand la o parada pe apa si…

- Cantecele de dragoste ale gondolierilor din Venetia - barcarolele - au inspirat candva artisti din toata Europa. Orasul, redresat dupa inundatiile din noiembrie, a ales iubirea ca tema a spectacolului inaugural al editiei din acest an a traditionalului sau carnaval, relateaza AFP potrivit Agerpres.…

- Cantecele de dragoste ale gondolierilor din Venetia - barcarolele - au inspirat candva artisti din toata Europa. Orasul, redresat dupa inundatiile din noiembrie, a ales iubirea ca tema a spectacolului inaugural al editiei din acest an a traditionalului sau carnaval, relateaza AFP. Evenimentul…

- Autoritațile italiene au anunțat ca vor decreta stare de urgența în Veneția, dupa ce orașul a fost inundat în urma unui nivel neobișnuit de ridicat al mareei, informeaza postul BBC News, scrie Mediafax.Peste 80% din oraș, un sit istoric inclus în patrimoniul mondial UNESCO, a fost…

- Veneția a fost inundata noaptea trecuta din cauza celei mai puternice maree din ultimii 50 de ani. Orașul este complet sub apa, iar localnicii și turiști se straduiesc sa gaseasca adapost. Primele informații indica și moartea a doua persoane. „Acqua alta” (apa inalta), cum mai este denumita mareea de…

- Venetia a fost lovita de cea mai semnificativa maree din ultimii 50 de ani, turistii fiind nevoiti sa-si caute adapost pe strazile inundate, in timp ce vantul puternic a provocat valuri in celebra piata San Marco, scrie The Guardian. Matteo Salvini a anuntat pe reteaua de socializare Twitter ca doua…

- Venetia a fost inundata marti seara de cel mai ridicat flux din ultimii 50 de ani, turistii inaintand cu greu pe strazile inundate pentru a se adaposti, in timp ce un vant puternic a provocat valuri in Piata San Marco, relateaza site-ul cotidianului The Guardian. Mareea, denumita „acqua alta”, a ajuns…

- Apa a atins un nivel maxim de 1,87 de metri, iar alarma pentru inundatii a sunat de-a lungul canalelor orasului italian, a anuntat centrul de monitorizare a fluxului. ”In prezent are loc un flux exceptional de ridicat. Toata lumea a fost mobilizata pentru situatia de urgenta”, a scris pe Twitter…