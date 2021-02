Beneficiind de o finanțare nerambursabila in valoare totala de 483.840 de lei, Direcția de Asistența Sociala din cadrul Primariei Municipiului Iași deruleaza programul „Sprijin pentru persoanele vulnerabile in contextul epidemiei COVID – 19”. In cadrul acestui proiect, 650 de persoane din Municipiul Iași, in special varstnice, vor primi pachete cu materiale sanitare, acestea avand urmatorul conținut: alcool sanitar 500 ml/flacon – 2 bucați, dezinfectant maini 1 l – 2 bucați, manuși sterile 100 bucați – 2 cutii, maști chirurgicale 50 buc/cutie – 3 cutii, șervețele dezinfectante pentru suprafețe…