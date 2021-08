Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul spaniol al Educatiei a lansat miercuri un apel „sa nu se lase garda jos” in fata pandemiei in vederea inceperii noului anului scolar, anuntand masurile in vigoare, precum masca obligatorie pentru elevi de la varsta de sase ani, distanta de 1,2 metri intre banci si capacitatea maxima pentru…

- Președintele Klaus Iohannis va avea, joi, la Palaltul Cotroceni, de la ora 17:00, o ședința de lucru cu ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, și ministrul Educației, Sorin-Mihai Cimpeanu, privind inceperea noului an școlar.

- Mai este mai puțin de o luna pana la inceputul școlii și deocamdata, in ciuda asigurarilor de la autoritați, nu e nimic clar. Se testeaza, nu se testeaza, s-au vaccinat sau nu profesorii și personalul...

- Spania intentioneaza sa inceapa vaccinarea copiilor intre 12 si 17 ani cu aproximativ doua saptamani inainte de inceperea noului an scolar in septembrie, a anuntat vineri ministrul Sanatatii, Carolina Darias, in conditiile in care tara se apropie de pragul de 10 milioane de persoane complet vaccinate…

