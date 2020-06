Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului avertizeaza ca in Romania exista modele de masti aflate pe lista produselor periculoase, care nu trebuie puse in vanzare. Paul Anghel, directorul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, spune ca riscul de infectare cu noul coronavirus…

- Romanii care fumeaza tigari mentolate mai au la dispozitie o zi sa iti faci provizii. Din 20 mai, in Romania nu se vor mai vinde astfel de tigari, ca urmare a unei directive europene ce a fost transpusa in legea 201 din 2016. Potrivit legislatiei, tigarile mentolate sau tutunul cu arome vor disparea…

- Maști de protecție neconforme, returnate de Spitalul Județean in Eveniment / on 01/05/2020 at 11:08 / Achiziția de echipamente de protecție, combinezoane, manuși și, in special maști, s-a dovedit un demers mai mult decat dificil la momentul debutului pandemiei de coronavirus. Fie ca acestea se gaseau…

- Mediul privat trebuie sa se asigure ca, dupa 15 mai, oferta de masti trebuie sa fie cel putin la nivelul cererii, pentru ca in piata sa nu existe speculatii ale pretului, a declarat, vineri, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. "Sunt convins ca, atat din…