Măști neconforme descoperite de inspectorii ANPC Sistemul de alerta rapida pentru produse nealimentare al Uniunii Europene – RAPEX a validat inca trei alerte din partea Romaniei in ceea ce privește maștile aflate la comercializare in țarile Uniunii Europene. Acestea au fost semnalate de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), instituția abilitata sa reprezinte Romania la nivel european, in cazul alertarii pentru produsele nealimentare. „Avem toleranța zero fața de practicile incorecte ale unora dintre operatorii economici. Suntem extrem de vigilenți in toate cazurile care prezinta un pericol potențial pentru viața și sanatatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

