Măști neconforme cumpărate de Unifarm. Percheziții în București și Ilfov Miercuri au loc cinci percheziții in București și Ilfov intr-un dosar de inșelaciune, abuz in serviciu și fals in declarații. In cauza este vizata compania de stat UNIFARM care este verificata pentru ca ar fi achiziționat peste un milion de maști neconforme. Maștile achiziționate de Unifarm au fost distribuite in spitalele din Romania. In urma preoblemelor semnalate de personalul medical, aceste maști au fost retrase. La nivel european a fost emisa o alerta cu privire la respectivele maști din cauza capacitații reduse de filtrare. „Polițiștii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Acuzațiile sunt legate de cumpararea a peste un milion de maști de protecție, in martie și aprilie anul trecut, potrivit Digi24.ro. Maștile achiziționate de Unifarm au fost distribuite in spitalele din Romania și au fost apoi retrase din cauza problemelor semnalate de personalul medical. Iar la nivel…

