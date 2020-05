Măști gratuite pentru Bacalaureat și Evaluarea națională Astazi, 30.05.2020, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Arad, au fost distribuite maști de protecție tuturor unitaților de invațamant in care se organizeaza, incepand din 2 iunie, pregatire in vederea examenelor de bacalaureat și evaluare naționala. Astfel, elevii și cadrele didactice care vor reveni la școala pentru pregatirea examenelor naționale vor beneficia gratuit de maști de […] The post Maști gratuite pentru Bacalaureat și Evaluarea naționala appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

