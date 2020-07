Măști de protecție pentru copii. Ce modele sunt în trend. Maști de protecție pentru copii. Ce modele sunt in trend. Maștile de protecție trebuie purtate obligatoriu in spații inchise, dar acest lucru nu este neaparat pe ințelesul copiilor. Cei mici pot refuza sa poarte masca și poate fi o reala munca de lamurire pentru a-i convinge sa o faca. Exista totuși varianta de a le cumpara copiilor maști simpatice, pe placul lor. Modele colorate, in trend, a caror purtare cel mai probabil nu li se va parea o corvoada. Iata aici cateva exemple. Ledbury (10 dolari) Maisonette (10 dolari) Adidas (16 dolari) Maisonette (28 de dolari) Etsy (25 de dolari) West Point… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a anuntat ca a finalizat miercuri achizitia mastilor de protectie pentru familiile si persoanele defavorizate. Potrivit unui comunicat al MS transmis AGERPRES, conform ordonantei de urgenta aprobate de Guvern, achizitia mastilor de protectie a fost realizata prin procedura de negociere…

- ​Victor Ponta lanseaza acuzații grave la adresa ministrul Sanatații, susținând ca mega-contractul pentru cele 115 milioane de maști a fost atribuit unei firme care adusese masștile în țara din aprilie, dar nu i le cumpara nimeni. Potrivit lui Ponta, caietul de sarcini a fost modificat astfel…

- ALERTA. Maști de protecție periculoase, la vanzare. 32 de modele nu au trecut testele europene de calitate. Exista modele de maști aflate pe lista produselor periculoase, care nu ar trebui sa fie puse in vanzare, avertizeaza directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,…

- Achiziția de maști de protecție pentru toți elevii de clasele a VIII-a, a XII-a și a XIII-a, precum și pentru profesorii și personalul din școli a fost anulata de Ministerul Educației, cu doar 10 zile inainte de reinceperea școlii.

- Obstea unei manastiri din Dobrogea s-a gandit la o solutie pentru credinciosii care sa se simta ocrotiti purtand mastile de protectie. Maicutele de la Lipnita, din judetul Constanta, au confectionat mastile religioase, cu inscrisuri bisericesti, pe care vor ca oamenii sa le poarte „cu bucurie“.

- Aproximativ sapte tone de echipamente de protectie medicala, constand in 100 de mii de masti de protectie tip FFP2 si FFP3, sunt aduse din Turcia, vineri, cu o aeronava C-27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, informeaza un comunicat al Ministerului Apararii Nationale. Mastile de protectie au fost…

- Mai multe orașe, printre care Nisa, Cannes și Paris iau in calcul introducerea obligativitații purtarii maștilor de protecție in spațiile publice, in conditiile in care autoritatile anuntau saptamanile trecute ca purtarea mastilor este practic inutila. "Maștile ar putea fi chiar contraproductive…

- China a importat peste doua miliarde de masti si 25 de milioane de piese de imbracaminte de protectie din strainatate inainte ca focarul de coronavirus sa atinga nivel de pandemie. Joi a aparut un raport al guvernului chinez care detaliaza comertul exterior pentru primele doua luni ale anului, cand…