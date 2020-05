Ieri, CAO a semnat primul contract in cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata in județul Dolj, in perioada 2014-2020“. EPTISA ROMANIA SRL – RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL sunt firmele care vor asigura asistenta tehnica si supervizarea lucrarilor din cadrul proiectului. Compania de Apa Oltenia a semnat ieri primul contract in cadrul „ Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata in județul Dolj, in perioada 2014-2020”. Este vorba despre asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului si Supervizarea lucrarilor, caștigatorul licitației…