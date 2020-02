Mastering the Music Business: Cum sa transformi talentul si muzica intr-un business de succes

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 17-19 martie, a cincea ediție a conferinței Mastering The Music Business (MMB) va transforma Bucureștiul in kilometrul 0 al industriei muzicale. Capitala devine locul in care artiști din toate genurile muzicale se vor intalni și vor avea ocazia sa impartașeasca idei cu profesioniști de succes…

- Ministrul Mediului Costel Alexe și Gabriela Firea au avut, marți seara, un schimb de replici cu privire la poluarea din Capitala, cel dintai reproșandu-i ca Primaria nu a luat masuri pentru imbunatațirea calitații aerului. „Mutați-va din București, daca nu va place in București”, ii raspunde Firea.„Sunt…

- Caracal nu mai surprinde cu cele „sapte minuni” care starnesc zambetele cunoscatorilor. Bucurestiul vine din urma cu altfel de „minune”. Un barbat din Capitala a fost filmat in timp ce transporta un palet de caramida cu un autoturism. Videoclipul a devenit viral pe internet, potrivit Mediafax . VIDEO.…

- In contextul majorarii cererii pentru locuințe, apartamentele din marile orașe se tranzacționeaza mai repede decat in urma cu un an, iar vanzatorii sunt dispuși, in general, sa lase mai mult la preț. Ceea ce inseamna ca, daca iți dorești o garsoniera in Brașov , de exemplu, e un moment bun sa cumperi.…

- O fotografie ce prezinta capitala Romaniei vazuta din spatiu, de la peste 400 de kilometri inaltime, a fost publicata de Centrul Spatial Johnson al agentiei spatiale americane NASA. ''Capitala intens luminata a Romaniei, Bucuresti, cu o populatie de aproape 1,9 milioane de locuitori, fotografiata…

- Toti cei care vor sa intre in magia sarbatorilor sunt invitati, sambata si duminica, la Complexul Silva din Capitala, sa descopere preparate naturale aduse din diferite colturi ale tarii si sa-si demonstreze maestria la atelierele creative organizate de zane si spiridusi in cadrul festivalului "Dulciuri,…

- In ultimele zile, Bucureștiul a fost inundat cu milioane de beculețe ce vor lumina Capitala cu ocazia Sarbatorilor, iar peste 4.000 de elemente vor avea tematica sportiva, axata pe Europeanul de fotbal de anul viitor. Tragerea la sorți pentru grupele EURO 2020 va avea loc sambata, la București, intr-un…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat, joi, ca Bucurestiul nu figureaza in proiectul Guvernului de rectificare a bugetului de stat, postat in urma cu o zi pe pagina web a Ministerului Finantelor Publice. "Desi am comunicat prompt datele care ne-au fost solicitate pentru viitoarea…