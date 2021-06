Stiri pe aceeasi tema

- Germania a recunoscut oficial ca se face vinovata de genocid in perioada ocupației coloniale și a acceptat sa plateasca Namibiei un sprijin financiar eșalonat in valoare de peste 1 miliard de euro, anunța presa internaționala.

- Andrei Dragila, longevivul director al societații Horticultura, aflata in subordinea Primariei Timișoara, acuza ca se fac presiuni asupra sa pentru a demisiona din funcție. Presiunile vin din partea viceprimarului Ruben Lațcau, care nu-l mai vrea pe Dragila in funcție și intenționeaza sa numeasca un…

- Vaccinul, unul dintre cele doua principale seruri chinezesti cu care au fost deja imunizate sute de milioane de persoane din China si din strainatate, devine primul vaccin anti-COVID-19 dezvoltat de o tara non-occidentala care a obtinut unda verde din partea OMS. Aceasta este, de asemenea, prima…

- „Incidenta din ultimii ani, a numarului mare de animale infestate si de oameni, intepati de capuse, impune ca toti factorii implicati, respectiv autoritatiile locale, crescatorii de animale, alte segmente de populatie, specialistii din domeniu, sa detina unele informatii cu referire la rolul pe care…

- Potrivit primarului orasului, furtuna a ucis 11 persoane si a provocat 102 raniti, in timp ce 3.050 de localnici au fost evacuati, relateaza Agerpres .Victimele au pierit in urma unor copaci smulsi de vantul violent, al stalpilor de electricitate prabusiti sau impinsi in cursurile de apa de vanturile…

- ”Este foarte important sa avem companii sanatoase (...) Pentru mine important este – si am spus de multe ori (...) ca nu doresc sa mai avem un lockdown, ca putem sa avem si o economie deschisa, in majoritatea ei, si sa ne luptam si cu pandemia. Si pana acum am reusit. Ai nevoie de economie sanatoasa…

- Mastercard, companie de tehnologie in industria globala de plați, anunța lansarea campaniei „Piața la drum”, un proiect care militeaza pentru egalitatea de șanse și independența financiara și marcheaza o premiera in Romania: fiscalizarea activitații micilor producatori din zonele rurale și accesibilizarea…