Mastercard şi Visa au oprit procesarea plăţilor pe platforma Pornhub Mastercard a anuntat ca blocheaza permanent utilizarea cardurilor pe site-ul cu continut sexual, dupa ce investigatia sa a confirmat prezenta continutului ilegal de pe platforma. Visa a anuntat ca suspenda procesarea platilor pana cand va fi finalizata o investigatie. ”Cerem institutiilor financiare care ofera servicii MindGeek (compania parinte a Pornhub) sa suspende procesarea platilor prin intermediul retelei Visa”, a anuntat Visa intr-un comunicat. Pornhub nu a raspuns imediat unei solicitari de comentarii. Articolul New York Times a descris unele filme de pe site care fiind inregistrari ale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pornhub a anunțat o serie de masuri pentru a impiedica distribuirea de conținut ilegal distribuit pe platforma sa online, dupa apariția unui articol New York Times care denunța difuzarea, pe acest site de adulți, de clipuri video cu violuri asupra minorilor. Decizia Pornhub, unul dintre cele mai vizionate…

- O colectie de 12 filme semnate de influentul regizor francez Francois Truffaut, de la debutul Les 400 coups (1959) la ultimul lungmetraj, „Vivement dimanche!” (1983), vor fi disponibile, incepand cu 16 noiembrie, pe platforma de streaming TIFF Unlimited, potrivit news.ro.Din 16 noiembrie, primele…

- Alpha Bank anunța primul comerciant din Romania care va inlocui POS-ul clasic cu telefonul mobil, ca alternativa pentru procesarea rapida a plaților cu cardul. Depanero, cea mai mare firma de service electro-IT din Romania, parte din grupul eMAG, va beneficia de serviciul de acceptare a platilor cu…

- Pandemia COVID-19 a dus la schimbari majore in stilul de viața al romanilor, atat la nivel de comportament al consumatorului, cat și din punct de vedere al digitalizarii. Ca urmare, creșterea plaților online și a celor facute unui portofel electronic...

- Primele luni de pandemie au adus o creștere cu 20% a volumelor și valorii plaților cu cardul in magazinele Mega Image, in contextul in care retailerul a desfașurat alaturi de Mastercard și campanii de conștientizare a beneficiilor plaților contactless,...