- ROMANII NU MAI FAC FAȚA DATORIILOR50% nu iși pot plati datoriile22% au restanțe la taxe și impozite15% nu iși platesc facturile la timp14% renunța la medicamente, ca sa iși plateasca datoriilesursa: sondaj IRES ROMANII NU MAI FAC FAȚA DATORIILOR30% traiesc cu strictul necesar40% spun ca traiesc decent80%…

- ANPC a transmis, joi, printr-un comunicat de presa, ca au fost verificati 11 operatori economici care isi desfasoara activitatea in complexul comercial Cosmopolis, din comuna Stefanestii de Jos, judetul Ilfov. Echipele de control au descoperit mai multe nereguli: expunerea spre vanzare, in conditii…

- Premierul Nicolae Ciuca le-a urat romanilor sarbatori fericite, multumindu-le totodata pentru faptul ca intr-un an „incercat si cu provocari” au fost mentinute stabilitatea si echilibrul la nivelul economiei si la nivelul societatii, potrivit Agerpres. El a precizat, in debutul sedintei de Guvern, ca…

- Ministerul de Finanțe a amanat din nou data limita pentru obligativitatea firmelor de a se dota cu case de marcat electronice. Acum data limita este la finalul anului viitor. Noul termen-limita apare in Nota de fundamentare a Ordonantei de urgenta privind unele masuri fiscal-bugetare, publicata marti…

- Fie ca vorbim despre curatarea casei sau a oricarui alt spatiu, ca si angajat al unei firme de curatenie, este important ca pentru a atinge rezultatele dorite, sa avem la indemana solutiile corespunzatoare. Astfel, avem nevoie atat de produse de curatare eficiente cat si de accesorii, echipamente dar…

- Criza energetica aflata in desfasurare, declansata de invadarea Ucrainei de catre Rusia, inseamna ca prim-ministrul Giorgia Meloni si aliatii sai nu vor putea sa-si onoreze promisiunile mai extravagante din campania electorala, inclusiv reduceri radicale de taxe. “Nu vom putea face totul deodata. Incercarile…

- Propunerea președintelui PSD, Marcel Ciolacu, de a supraimpozita temporar marile afaceri, este un element pe care nu l-am discutat, spune premierul Nicolae Ciuca, liderul PNL. El spune și ca piața energiei nu poate fi complet reglementata. „Nu putem sa discutam de o piața complet reglemntata. In…

- de Octavian Badescu Conform statisticilor, oamenii muncesc in jur de 30-40 de ani si mai traiesc dupa aceea undeva intre 5 si 15 de ani, in medie. Putem deci spune ca viata de pensionar dureaza cam un sfert, maxim o treime din viata profesionala, in care contribui pentru pensie. Contributia depaseste…