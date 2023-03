Massif, ziua a doua: 4 piloți de drone amendați, 21 de persoane au primit ajutor medical Jandarmii Brașoveni au intocmit documentele premergatoare pentru 2 persoane care dețineau substanțe interzise, conform legii nr. 143 /2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri. Acestea au fost depistate in afara zonei amenajate pentru festival. Totodata, jandarmii au aplicat urmatoarele sancțiuni contravenționale: – 5 persoane au fost sancționate conform Legii nr. 349/ 2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun; – 3 persoane a fost sancționate contravențional conform Legii nr. 61/ 1991 pentru sancționarea faptelor de incalcare… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii brașoveni au fost sesizați aseara, la ora 20.50, ca, in timpul desfașurarii festivalului MASSIF, in cortul GOAT, amplasat in dreptul complexului Agrement, a avut loc o altercație intre patru persoane, care s-au agresat reciproc. Din verificarile efectuate a rezultat faptul ca persoanele respective,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat legea privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri precum și combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decat cele prevazute de acte normative in vigoare. Potrivit actului normativ,…

- Incepand cu ora 11.00, polițiștii rutieri au dispus masurile de restricție a traficului rutier pe DN1E, dinspre municipiul Brașov catre Stațiunea Poiana Brașov, in conformitate cu Planul organizațional al festivalului Massif, eveniment care are loc in acest sfarșit de saptamana in stațiune. Restricțiile…

- Cardurile de energie vor ajunge la patru milioane de persoane din 2,8 milioane de gospodarii, pana in 28 februarie, anunța Guvernul. De asemenea, Executivul explica și cum cum vor fi distribuite si utilizate aceste carduri. Patru milioane de persoane din 2,8 milioane de gospodarii din Romania primesc,…

- La finalul anului trecut, Consiliul Local Sacele a aprobat proiectul de hotarare privind acordarea burselor de performanța, de merit, de studiu și de ajutor social. Tuturor elevilor inscriși la cursurile cu frecvența din invațamantul preuniversitar de stat din Municipiul Sacele pentru anul școlar 2022-2023.…

- In perioada 15 – 16 decembrie 2022, polițiști din cadrul Serviciului de Ordine Publica – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol au desfașurat activitați de verificare pe linie de silvicultura, ce au avut ca scop prevenirea și combaterea faptelor ilegale asociate cu deținerea, circulația,…

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: Numar de cazuri confirmate de la inceputul pandemiei: 124.939, dintre care 7 cazuri de la raportarea de ieri. In ultimele 24…