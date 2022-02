Stiri pe aceeasi tema

- In dimineața zilei de 26 februarie, unul dintre principalele site-uri web de propaganda ruseasca, RIA Novosti, a publicat articolul planificat anterior „Ofensiva Rusiei și Lumea Noua”. Acest lucru a demonstrat ca invadatorii s-au gandit ca in doua zile vor reuși sa cucereasca Ucraina. Materialul…

- Zeci de evacuați din Donețk au petrecut ore intregi in autobuze dupa ce un lider separatist susținut de Rusia, Denis Pușilin, a ordonat femeilor și copiilor sa se evacueze in sudul Rusiei. Cei evacuați au declarat unui jurnalist de la Current Time ca, dupa ce au ajuns in orașul-port rusesc Taganrog,…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a ordonat vineri ministrului pentru situatii de urgenta, Aleksandr Ciuprian, sa se deplaseze in Rostov pe Don, in sud-estul Rusiei, pentru a organiza cazarea celor care parasesc cele doua republici separatiste autoproclamate din estul Ucrainei, a informat agentia de…

- Deputati ai grupului parlamentar al Partidului Comunist din Duma au adresat un apel catre seful statului rus pentru a lua in considerare recunoasterea "republicilor populare" Lugansk (LNR) si Donetk (DNR) ca state independente, noteaza RIA Novosti.Consiliul Dumei de Stat a decis sa examineze acest apel…

- Deputati ai grupului parlamentar al Partidului Comunist din Duma au adresat un apel catre seful statului rus pentru a lua in considerare recunoasterea "republicilor populare" Lugansk (LNR) si Donetk (DNR) ca state independente, noteaza RIA Novosti.Consiliul Dumei de Stat a decis sa examineze acest apel…

- In vreme ce nici Washingtonul, nici Europa nu au renunțat la speranța privind rezolvarea diplomatica a crizei, este greu de vazut ce anume ar putea ei sa ofere Moscovei, in loc de controlul asupra Ucrainei, spun analiștii citați de publicația Politico . In același timp, este la fel de greu de crezut…

- Occidentul privește cu teama spre estul Ucrainei, acolo unde Rusia a masat numeroase trupe militare la granița. Kievul este ingrijorat cu privire la o eventuala invazie militara a „vecinilor”. Securitatea mondiala este amenințata și de faptul ca trei mari puteri mondiale – Rusia, China și Iranul – organizeaza…