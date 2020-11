Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden va deveni al 46-lea președinte al Statelor Unite. Asta scrie CNN, dupa calcularea voturilor obținute in statul Pennsylvania. Dupa patru zile de suspans, cu cele 20 de voturi electorale din Pennsylvania, democratul a depașit pragul de 270 de voturi, atit cit este necesar pentru a-i fi proclamata…

- Agentia de presa Associated Press si posturile de televiziune CNN si NBC l-au dat sambata castigator pe candidatul democrat la presedintia SUA, Joe Biden. Dupa calcularea voturilor obținute de candidatul democrat in statul Pennsylvania, Joe Biden obține scorul electoral necesar accederii in funcția…

- Agentia de presa Associated Press si posturile de televiziune CNN si NBC l-au dat sambata castigator pe candidatul democrat la presedintia SUA, Joe Biden, a anuntat, in urma cu puțin timp, Agerpres. Conform proiecțiilor anunțate de mai multe canale media, facute dupa calcularea voturilor obținute de…

- Președintele în funcție, Donald Trump, a pierdut alegerile în SUA. Mai multe instituții media americane și internaționale l-au declarat pe Joe Biden câștigator al alegerilor în statul Pennsylvania. Astfel, dupa patru zile de la alegerile prezidențiale,…

- Situația incepe sa se elucideze in privința caștigatorului alegerilor prezidențiale din SUA! Potrivit proiecției Fox News, Joe Biden ar fi ajuns la 264 de electori in cursa pentru președinția SUA. Donald Trump ar avea 214, la care s-ar mai adauga inca 3 din Alaska, stat care nu a anunțat inca…

- Donald Trump avea 70 de ani in ianuarie 2017, cand si-a preluat mandatul, devenind cel mai in varsta presedinte din istoria Statelor Unite, relateaza DPA, care face o trecere in revista a celor mai batrani lideri de la Casa Alba, potrivit AGERPRES.Insa daca Joe Biden va castiga alegerile de…

- Echipele de campanie a celor doi candidați la alegerile prezidențiale au incercat timp de 48 de ore sa gaseasca o soluține pentru a ține cea de-a doua dezbatere. Ulterior, Comisia pentru dezbateri prezidențiale a decis anularea acesteia. Citește și: Donald Trump va fi supus unei vizite medicale…

- Joe Biden este oficial contracandidatul lui Donald Trump la alegerile prezidențiale din data de 3 noiembrie. Acesta a fost nominalizat marți de Partidul Democrat pentru a intra in aceasta cursa, relateaza Agerpres.”Este onoarea vietii mele sa accept nominalizareaPartidul Democrat pentru functia de presedinte…