Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe german Heiko Maas a declarat ca Berlinul este pregatit pentru toate scenariile in contextul in care se pregateste sa-si evacueze personalul diplomatic si pe ceilalti angajati ai amabasadei germane din Afganistan, tara unde talibanii au preluat controlul asupra majoritatii capitalelor…

- Fortele armate germane au inceput pregatirile pentru evacuarea in siguranta din Afganistan a cetatenilor germani, au declarat sambata pentru DPA surse militare din Germania. Masura autorizarii misiunii armatei germane ar urma sa treaca rapid prin parlament, astfel ca militarii ar putea fi…

- Fostul presedinte american George W. Bush a criticat miercuri decizia de retragere a trupelor NATO din Afganistan, pe care o considera o ”greseala” de pe urma careia vor avea de suferit ”femeile si fetele afgane”.”Femeile si fetele afgane vor suferi un prejudiciu…

- Germania a emis 2.400 de vize unor localnici care au asistat fortele germane in Afganistan si care acum incearca sa obtina protectie fata de talibani in contextul in care acestia controleaza o parte tot mai mare din teritoriul tarii, a declarat luni, la Berlin, un purtator de cuvant al Ministerului…

- Secretarul de stat american Antony Blinken va merge in Germania saptamana viitoare pentru discutii cu cancelarul Angela Merkel si pentru a participa la o conferinta privind Libia gazduita de ministrul de Externe german Heiko Maas, relateaza dpa. Seful diplomatiei americane va discuta cu Angela…

- Ministrul German al Sanatații, Jens Spahn, s-a aparat miercuri in parlament in fața acuzațiilor cum ca ar fi intenționat sa distribuie maști cu o protecție inferioara in fața COVID persoanelor fara adapost și celor cu dizabilitați, scrie The Guardian. Este doar ultimul scandal cu care se confrunta conservatorii…

- Mai mulți oficiali europeni au reacționat dur dupa dezvaluirile potrivit carora autoritațile daneze au cooperat cu agenții americani ai NSA pentru a-și spiona colegii europeni, inclusiv pe cancelara Angela Merkel, scrie Deutsche Welle . Angela Merkel și Emmanuel Macron au anunțat luni ca așteapta explicații…