Mass-media de stat siriene retractează anunţul privind tiruri cu rachete în Homs Mass-media de stat siriene au retractat marti, evocand o 'falsa alerta', anuntul facut in noaptea de luni spre marti, conform caruia apararea aeriana siriana a doborat rachete deasupra provinciei Homs din centrul Siriei, informeaza AFP. 'O falsa alerta privind incalcarea spatiului aerian in timpul noptii a dus la pornirea sirenelor sistemului de aparare aeriana', recunoaste agentia de stat Sana, citand o sursa militara. 'Nu a existat vreun atac extern asupra Siriei', precizeaza ea. Televiziunea de stat a Siriei informase ca apararea antiaeriana siriana a doborat rachete… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

