- Se fac verificari in teren pentru constatarea si evaluarea pagubelor Nicoleta Dumitrescu In aceasta saptamana nu a fost zi in care, conform datelor centralizate de Ministerul Agriculturii, intre județele care au raportat culturi afectate de seceta sa nu se regaseasca și Prahova. Astfel, pe data de…

- Cu peste 200.000 de hectare de culturi agricole distruse de seceta, autoritatile fac promisiuni de crestere a capacitatii de irigare. 1,5 miliarde de euro vor fi cheltuite in urmatorii cinci ani pentru reabilitarea infrastructurii.

- Suprafata afectata de seceta la culturile la care s-a incheiat recoltatul a crescut la aproximativ 70.562 hectare, din 14 judete, iar procesul de constatare a pagubelor este in plina desfasurare, a anuntat, joi, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). „Facem precizarea ca in prezent sunt…

- Deputatul social-democrat Adrian Alda le aduce o noua veste buna fermierilor aradeni. Ministerul Agriculturii a anunțat modul in care vor avea loc despagubirile in cazul culturilor afectate de seceta. „Ministrul Petre Daea a venit și la Arad și a vazut care este situația culturilor agricole și gradul…

- ”Termenul de depunere a documentatiilor prin care s-a constatat gradul de afectare a culturilor de factorul de risc – seceta pedologica – este 30 august pentru culturile de toamna (grau si triticale), respectiv 15 decembrie pentru culturile prasitoare (porumb si floarea soarelui). Facem precizarea ca…

- Termenul de depunere a documentațiilor prin care s-a constatat gradul de afectare a culturilor de seceta pedologica este 30 august pentru culturile de toamna (grau și triticale), respectiv 15 decembrie pentru culturile prașitoare (porumb și floarea soarelui), anunța MInisterul Agriculturii. Ca urmare…

- Autoritațile comunei salajene Bobota au anunțat ca seceta agraveaza problemele la nivel local. Lipsa apei distruge tot mai multe culturi agricole, suprafața afectata fiind tot mai mare. Contactat telefonic, primarul comunei Bobota, Dorin Gorgan, ne-a declarat ca nu știe ca o astfel de seceta sa mai…

- Conducerea Directiei Agricole Covasna estimeaza ca productia medie de cartofi din acest an va fi mai scazuta fata de cea multianuala, intrucat majoritatea suprafetelor insamantate sunt afectate de seceta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…