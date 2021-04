Stiri pe aceeasi tema

- BRUXELLES, 17 mart – Sputnik. Fostul președinte Donald Trump a facut declarații importante la Fox News, el aratand astfel ca nu s-a retras din batalie. Dimpotriva, Trump spune ca este angajat sa isi sprijine colegii republicani in incercarea de a recastiga controlul in Camera Reprezentantilor si…

- Decizia vine in contrast cu cea a altor inalți oficiali, printre care fostul vicepreședinte Mike Pence sau actualul lider de la Casa Alba, Joe Biden, care au ales sa se imunizeze in fața camerelor de luat vederi pentru a spori increderea publica in vaccin, scrie CNN. Donald și Melania Trump au primit…

- Administratia americana Joe Biden nu intentioneaza sa vorbeasca "direct" cu liderul Venezuelei, Nicolas Maduro, pe care il considera "dictator" si nu il recunoaste ca presedinte legitim, a declarat miercuri diplomatia americana, noteaza AFP preluat de agerpres. "Cu siguranta, nu ma astept ca acest…

- Donald Trump pleaca de la Casa Alba dupa 4 an de mandat.Trump va pleca la bordul elicopterului prezidential, Marine One, care a aterizat pe peluza din fata Casei Albe in jurul orei 8 dimineata, ora Washingtonului 15:00, ora Romaniei .In ultimul sau discurs oficial, Trump a spus ca "se va ruga pentru…

- Liderul senatorilor republicani, Mitch McConnell, a afirmat miercuri ca nu exista nicio sansa ca un proces corect, serios de punere sub acuzare a lui Donald Trump sa se incheie inainte de instalarea la putere a presedintelui american ales, Joe Biden, pe 20 ianuarie, scriu AFP si Reuters. …

- Secretarul american al Transporturilor, Elaine Chao, si-a anuntat joi demisia, invocand „ingrijorarea” fata de violentele de la Capitoliu de miercuri de catre sustinatori ai presedintelui in exercitiu Donald Trump, relateaza AFP.Aceasta a anunțat ca va demisiona , oficial , luni, dupa ce s-a sfatuit…

- Dupa o zi de haos care a zguduit America, presedintele în exercitiu Donald Trump, acuzat de presedintele ales Joe Biden ca a subminat democratia, a lansat joi un apel - rar - la "reconciliere", condamnând un "atac odios" asupra Capitoliului, scrie AFP.Într-o…

- Presedintele ales al SUA, democratul Joe Biden, a atras atentia miercuri ca democratia americana se afla sub un asalt fara precedent, transmite Reuters. Dupa atacul asupra Congresului al sutelor de sustinatori ai presedintelui in exercitiu al SUA, Donald Trump, presedintele ales Joe Biden a apreciat…