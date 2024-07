Stiri pe aceeasi tema

- Noul presedinte al Iranului, reformistul Massoud Pezeshkian, a depus, marti, juramantul in fata parlamentului de la Teheran pentru un mandat de patru ani, in care principalele sale provocari vor fi reinnoirea acordului nuclear, nemultumirea populara fata de lipsa libertatilor si situatia economica dificila.

- Liderul suprem al Iranului l-a susținut oficial pe Masoud Pezeshkian ca președinte al țarii, duminica, dupa ce a caștigat alegerile in aceasta luna. In discursul televizat de la ceremonie, ayatollahul Ali Khamenei a laudat rezistența Hamas in Gaza și a numit Israelul „o banca de ucigași”.

- Noul presedinte reformist al Iranului, Masoud Pezeshkian, va mentine pozitia ostila a tarii sale fata de Israel, a confirmat el intr-o scrisoare adresata militiei siite libaneze Hezbollah, un aliat apropiat al Teheranului, potrivit presei de stat iraniene, citata de dpa.

- Candidatul reformist Massoud Pezeshkian a castigat al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Iran, desfașurate vineri, devansandu-l pe ultraconservatorul Said Jalili, au anuntat sambata autoritațile de la Teheran. Aceasta este o victorie neașteptata pentru tabara reformista, pe fondul unei nemulțumiri…

- Alegerile prezidentiale in Iran vor fi decise pe 5 iulie, cand se vor confrunta in turul doi un candidat "reformator", Massoud Pezeshkian, sustinator al calmarii tensiunilor cu SUA si cu celelalte state occidentale, si unul "ultraconservator", Saeed Jalili, un anti-occidental de linie dura ce refuza…