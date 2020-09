Stiri pe aceeasi tema

- Dupa meciul caștigat sambata de Anglia cu Islanda, scor 1-0, in Nations League, Mason Greenwood (18 ani) și Phil Foden (20 de ani) „și-au adus fete in camerele de hotel" de la Reykjavik, dupa cum a dezvaluit in exclusivitate The Sun. Clienții hotelului au facut poze și au incercat sa le descoasa pe…

- Islanda, viitoarea adversara a Romaniei in barajul pentru EURO 2020, a fost invinsa acasa de Anglia cu scorul de 1-0, sambata, pe teren propriu, intr-un meci din Liga A a Ligii Natiunilor la fotbal. Selectionata Albionului a castigat greu, printr-un gol marcat din penalty de Raheem Sterling…

- Reprezentativa Islandei, adversara Romaniei in barajul pentru Campionatul European, a fost invinsa, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de selectionata Angliei, intr-un meci din grupele Ligii Natiunilior, relateaza News.ro.Englezii s-au impus dupa ce in minutul 72 a ramas cu un jucator…

- Islanda, adversara Romaniei din semifinalele barajului pentru EURO, a fost invinsa in meciul disputat astazi in compania Angliei, scor 0-1. Toate meciurile din Liga Națiunilor de astazi pot fi urmarite aici Islanda - Romania, semifinala barajului de calificare la EURO, va avea loc intr-o singura manșa…

- Mario Camora s-a luptat ani la rand cu birocrația din Romania, iar intr-un final a devenit cetațean roman cu acte in regula și poate fi convocat de Mirel Radoi pentru barajul cu Islanda. Romania are mari probleme in flancul stang al defensivei, iar Camora poate deveni un titular incontestabil pentru…

- "Avand in vedere evolutiile situatiei, pot confirma ca l-am scos pe Harry Maguire din echipa Angliei pentru meciurile cu Islanda si Danemarca. (...) Dupa ce am vorbit cu conducerea clubului Manchester United si cu jucatorul, am luat aceasta decizie in interesul tuturor partilor si luand in considerare…

- Au incercat sa iasa din tara cu permise de conducere false. Este vorba despre doi tineri moldoveni care au fost opriti, ieri, la trecerea frontierei.Primul caz s-a produs in punctul vamal Sculeni.

- English Football League, care reprezinta ligile a doua, a treia si a patra din Anglia, a anuntat miercuri alte trei cazuri pozitive la Covid-19, provenite de la doua cluburi din Championship, esalonul secund, informeaza Reuters."Acei jucatori sau membri ai staff-urilor cluburilor care au fost…