- Masked Wolf, unul dintre cei mai in voga artiști din lume, vine pentru prima data in Romania, in septembrie, la SAGA Festival. Prezent in top 10 Billboard, in topurile radiorilor internaționale și pe platformele digitale, cu sute de milioane de streamuri, viral pe TikTok, artistul spune ca așteapta…

- Fostul internațional a ales sa urmareasca, din nou, de la fața locului ultimul meci din faza grupelor de la Campionatul European gazduit pe cel mai mare stadion din Romania. La primul partida ținuta la București, Gica Popescu, alaturi de Gica Hagi și Dorinel Munteanu, au fost surprinși in tribuna a…

- Inca din luna decembrie a anului trecut, cunoscutul actor din “Titanic”, Billy Zane, a fost surprins pe strazile din București, la filmari pentru noua sa pelicula, “Rupture”. Zilele trecute, acesta a luat parte la o petrecere cu muzica lautareasca, ținuta la un local tradițional dintr-o comuna prahoveana,…

- Prezent in emisiunea "100%", moderata de jurnalistul Realitatea PLUS Laurențiu Botin, Robert Turcescu, jurnalist cu peste 20 de ani experiența in media din Romania, a facut cateva supoziții foarte interesante, pornind de la mai multe intamplari petrecute la Arad, in urma cu ceva timp, care au implicat…

- Mircea Geoana și Nicolae Ciuca, la Forumul de Securitate Atlantic-M. Neagra Adjunctul secretarului general al NATO, Mircea Geoana (stg) și ministrul apararii, Nicolae Ciuca (dr). foto: Laurențiu Turoi/MApN. Adjunctul secretarului general al NATO, Mircea Geoana, afirma ca aterizarea fortata de saptamâna…

- Era previzibila o reacție de „disconfort” la apariția Alianței pentru Unirea Românilor în Republica Moldova, dupa ce AUR a bulversat elita politica de dincolo de Prut, asigurându-și intrarea în Parlamentul României prin atragerea votului protestatar, recurgând…

- Lumina Sfanta de la Ierusalim a fost adusa sambata seara in Romania, pentru al tresprezecelea an consecutiv, cu un avion special, de catre o delegatie a Patriarhiei Romane. Aeronava a aterizat la Otopeni in jurul orei 19.00.