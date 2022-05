Stiri pe aceeasi tema

- Liderul de onoare al PSRM, Igor Dodon, spune ca legea pieței petroliere elaborate de PAS trebuie anulata, la fel și accizele la benzina și motorina, cel puțin pentru o perioada. Asta in contextul in care prețurile la carburanți continua sa creasca.

- Romania inregistreaza cea mai mare rata de creștere a prețului motorinei, din intreaga Uniune Europeana, releva statisticile europene. In data de 25 aprilie 2022, 1 litru de motorina costa cu 59% mai... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a publicat miercuri, 13 aprilie, un nou preț maxim la produsele petroliere principale de tip standard, care va fi valabil incepind cu 14 aprilie. Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 26,73 lei/litru (cu 2 bani mai mult), iar al…

- „Eu, unul, tocmai am renunțat la mașina pe motorina si o sa iau una pe benzina. Ați vazut ca benzina s-a mai ieftinit. Un plin de motorina este in jur de 350 de lei", a spus, luni, ministrul Adrian Caciu.

- Scumpirea carburanților l-a determinat pe ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, sa renunțe la una dintre mașini. ”Eu, unul, tocmai am renunțat la mașina pe motorina si o sa iau una pe benzina. Ați vazut ca benzina s-a mai ieftinit. Un plin de motorina este in jur de 350 de lei”, a spus,…

- Prețurile carburanților au crescut constant in Romania, in ultimele trei luni. Daca la inceputul anului, benzina mai ieftina decat la noi gaseam doar in Bulgaria și Polonia, deja la final de martie, coborasem pana pe locul opt la capitolul cel mai mic preț din Uniunea Europeana. Fenomenul scumpirilor…

- Veste buna pentru șoferi! Benzina și motorina continua sa se ieftineasca. Astfel, maine șoferii vor achita pentru litrul de benzina cu 24 banuți mai puțin, iar pentru cel la motorina cu 39 banuți mai puțin.

