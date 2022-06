Stiri pe aceeasi tema

- Romanița Iovan este mandra de baiatul ei, Albert, și are toate motivele! Tanarul este pasionat de automobilism, iar hobby-ul sau a ajuns la un alt nivel datorita priceperii baiatului in varsta de doar 16 ani. Mai exact, Albert Iovan, fiul Romaniței și al lui Adrian Iovan, a construit o mașina electrica…

- Un autoturism a fost vazut plutind ieri pe raul Mureș, in zona localitații Felnac. Pompierii aradeni au reușit, cu mult efort, sa scoata mașina, un autoturism marca Audi, din apa. Astazi, misterul a fost rezolvat: polițiștii aradeni au anunțat ca mașina a ajuns in apele Mureșului pentru ca șoferul ei…

- Jumatate dintre romani vor sa-si cumpere masini electrice pentru a reduce costul cu alimentarea, dar si a proteja mediul, arata un studiu. Deficiențele in infrastructura de incarcare raman insa principalul motiv de reticenta. Masinile hibride si electrice sunt preferate de aproape jumatate dintre consumatorii…

- Originar din Zalau, Florin Dehelean face parte din echipa care a stat la baza construcției și lansarii primei mașini care a fost fabricata in județul Cluj. Potrivit datelor tehnice, mașina are caroserie din fibra de carbon și o autonomie de aproximativ 350 de km la o incarcare. Viteza maxima pe care…

- Un accident rutier a avut loc in Austria, unde o femeie in varsta de 30 de ani, a intrat cu mașina intr-un camion care venea din sens opus. DIn pacate, pentru ea nu s-a mai putut face nimic și a fost declarata decedata. In momentul de fața autoritațile cauta martori la acest accident teribil.

- Pompierii militari ai Detașamentului Radauți impreuna cu lucratori ai SVSU Horodnic de Sus, au intervenit cu trei autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o hala din localitatea Horodnic de Sus. La sosirea echipajelor ardeau generalizat o hala construita din…

- Pompierii din Timișoara au fost chemați, miercuri seara, sa intervina la depoul STPT din zona Dambovița. Ei au avut de stins un incendiu aparut la una dintre garniturile noi de tramvaie turcești, cumparate cu bani europeni. Din fericire, incendiul a fost stins, dar acum cei de la societatea timișoreana…