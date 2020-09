Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a afirmat ca regreta "incidentul" petrecut duminica, atunci cand masina in care se afla a fost implicata intr-un accident rutier, precizand ca in acel moment se odihnea, nefiind preocupat de modul in care conduce...

- Ziarul Unirea Vlad Voiculescu susține ca Lucian Bode minte: ”Soferii SPP sunt militari. Nu incalca regulile decat la solicitarea demnitarului de a ajunge in intervalul de timp X la locul Y” Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu sustine ca Lucian Bode, ministrul Transporturilor, minte cand spune…

- "Am vazut aceasta, sa spunem, turnura a accidentului pe care l-a suferit ministrul Bode zilele trecute si poate ca este bine de stiut sa spunem ca ministrul era cu masina SPP, ca statea pe bancheta din spate, ca dormea si ca, practic, nu are nicio vina in generarea acestui accident. De altfel si…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, joi, ca "s-a exagerat destul de mult" in privinta accidentului ministrului Transporturilor, Lucian Bode, mentionand ca acesta nu are, practic, nicio vina deoarece se deplasa cu masina SPP, statea pe bancheta din spate si dormea, informeaza Agerpres.

- Vicepremierul Raluca Turcan a afirmat, joi seara, ca ”s-a exagerat destul de mult” in legatura cu accidentul in care a fost implicat ministrul Transporturilor, Lucian Bode.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 112: O alegere criminala, care distruge o generație . Raluca…

- Reprezentantii PSD solicita demisia ministrului Transporturilor, Lucian Bode, dupa accidentul in care a fost implicat, cu masina oficiala, in care era pasager si care a fost filmata circuland mult pe contrasens. "In loc sa faca drumuri, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, isi face cale libera in…

- Partidul Social Democrat ii cere ministrului Transporturilor, Lucian Bode, sa demisioneze din functie dupa ce automobilul in care se afla acesta a fost implicat, duminica, intr-un accident rutier, acuzand faptul ca ministrul, "in loc sa faca drumuri (...), isi face cale libera in trafic cu girofarul".…

- Tupeul unui sofer de BMW nu are limite. Acesta a fost surprins in trafic in timp ce incalca mai multe reguli de circulatie. Din video se observa ca soferul era grabit si nu-i permite unei ambulante sa treaca.