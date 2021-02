Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile locale din Braila au declarat toleranța zero fața de persoanele care arunca gunoi pe domeniul public. Polițiștii locali și Garda de Mediu vor fi implicați in acțiune, la care vor fi folosite sute de camere de supraveghere montate in oraș. Primaria Braila a declarat razboi persoanelor care…

- Primul pas spre civilare, in Romania: Mașinile și caruțele care arunca deșeuri pe domeniul public, confiscate de o primarie din țara Masuri drastice au fost luate de catre autoritațile locale din Braila, unde toate mașinile sau caruțele care arunca deșeuri pe domeniul public vor fi confiscate. Polițiștii…

- Autoritațile din orașul Braila au decis sa ia masuri dure și anunța ca vor confisca toate mașinile și caruțele care arunca gunoi pe domeniul public. Acțiunea se va desfașura cu ajutorul polițiștilor locali și al camerelor de supraveghere. Primaria Braila anunța ca, incepand de miercuri, confisca…

- Mașinile abandonate in orașul Iași sunt ridicate de pe domeniul public de angajații Primariei. Edilul șef Mihai Chirica anunța ca incepand de marți a fost reluata acțiunea și ca doar pana la finalul lunii ianuarie vor fi ridicate de pe strazi 50 de mașini, potrivit Mediafax. Primarul orașului…

- Conform legislatiei, autoritatile locale au dreptul de a confisca animalele lasate nesupravegheate pe domeniul public al localitatii. Pentru a gestiona astfel de situatii, primaria Rașnov amenajeaza un adapost special, unde sa fie tinute aceste animale, in special caii și vitele, pana la recuperarea…

- Primarul general al Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca in sedinta Consiliui General de luni, ora 10.00, vor fi discutii ca taxa de ocupare a domeniului public pentru terase si restaurante sa fie zero, in perioada ianuarie – iunie 2021. Edilul a precizat ca este o masura pentru a sprijini sectorul…

- Primarul din Cluj-Napoca Emil Boc a anunțat, imediat ce a ieșit de la urne, ca se va vaccina public daca va fi posibil. Edilul și-a incheiat declarația cu o parafrazare din Petre Țuțea: „Am votat cu mana...

- Legea prin care politia locala poate dispune ridicarea unui vehicul parcat pe domeniul public, in alte locuri decat drumul public, promulgata de Klaus Iohannis. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti actul normativ pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului…