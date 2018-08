Stiri pe aceeasi tema

- De luni, Poliția a dispus interdicții pentru mașinile de școala de șoferi, pe strazile aglomerate din Targu-Jiu, la ore de varf. Totodata au fost stabilite traseele de instruire practica și examinare auto. „Incepand cu data de 27 august, atat procesul de instruire practica a…

- Ministerul Finanțelor organizeaza concurs pentru firmele care vor sa acceseze ajutoare de la stat. Ministerul Finantelor Publice, prin Scoala de Finante Publice si Vama (SFPV), va organiza in urmatoarele saptamani cursuri pentru agentii economici care doresc sa acceseze ajutoare de stat, potrivit unui…

- Ministerul Finantelor Publice, prin Scoala de Finante Publice si Vama (SFPV), va organiza in urmatoarele saptamani cursuri pentru agentii economici care doresc sa acceseze ajutoare de stat, potrivit unui comunicat al ministerului, remis, miercuri, AGERPRES.Cei interesati trebuie sa se inscrie…

- ISO Summer School a fost organizata de catre ISO in parteneriat cu colaboratorii acesteia: Jolly Phonics din Bucuresti și AB Music Academy din Londra. Școala de vara la ISO are un program educational complex cu predare exclusiv in limba engleza, participanții fiind imparțiți in 2 grupe de…

- Administratia locala a stabilit astazi in cadrul sedintei consilului local, arterele de circulatie pe care se restrictioneaza circulatia vehiculelor cu care se efectueaza pregatirea practica a cursantilor de catre scolile de conducatori auto. Strazile ...

- La data de 4 iulie a.c., polițiștii Biroului Rutier Focsani, impreuna cu lucratorii Poliției Locale Focșani, au desfașurat o acțiune comuna pentru sancționarea conducatorilor auto care opresc sau staționeaza neregulamentar pe principalele artere de circulație din municipiul Focșani. …

- Guvernul a adoptat, joi, ordonanta de urgenta pentru infiintarea Autoritatii Nationale pentru Formare Profesionala Initiala in Sistem Dual din Romania, ca raspuns la solicitari venite din partea agentilor economici care au nevoie de forta de munca bine pregatita, informeaza Executivul. Autoritatea va…

- Scoala de arta Maria Cebotari din Cahul a ajuns intr-o stare jalnica. Cladirea institutiei nu a fost reparata capital niciodata, iar din lipsa de auditorii, profesorii sunt nevoiti sa petreaca orele in casa de cultura din oras sau in zilele de weekend.