Maşinile pline de cadouri vor pleca mâine spre Şcoala Alexeni Darurile copiilor vor ajunge la acestia joi, pe 19 decembrie, produsele achizitionate urmand sa fie transportate cu doua autovehicule puse la dispozitie de omul de afaceri Viorel Blajut. De asemenea, contul pentru donatii va ramane deschis pana la finalul acestei luni, eventualele fonduri donate in aceasta perioada urmand sa fie folosite pentru achizitionarea de materiale didactice necesare scolii. Cei care doresc sa ne insoteasca pot face acest lucru cu masin (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

