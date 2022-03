Mașinile, pe cale să devină mai murdare și mai scumpe Cele mai mari companii de automobile din lume au multe de care sa se teama dupa invazia Ucrainei de catre Rusia. Și nu este vorba numai de opriri ale producției și intreruperile lanțului de aprovizionare. Razboiul din Ucraina a ridicat prețurile materiilor prime, inclusiv ale paladiului, un element vital folosit in convertizoarele catalice ale mașinilor. […] The post Mașinile, pe cale sa devina mai murdare și mai scumpe first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ziua in care Rusia mi-a invadat țara, am știut ca va trebui sa-mi parasesc casa din Kiev. A fost important sa menținem operaționala fundația ucraineana pentru drepturile omului pe care o conduc și sa continuam sa sprijinim beneficiarii, partenerii și aliații societații civile, chiar daca bombele…

- Celebrul lunetist canadian, cel care a luptat împotriva gruparii teroriste ISIS, se va alatura militarilor ucraineni și va înfrunta rușii, scrie unian.net. Dupa ce rușii au invadat Ucraina, președintele ucrainean Volodimir Zelenskiy a facut apel la soldații și voluntarii din…

- Atacul armat al Rusiei asupra Ucrainei de joi, 24 februarie, ora 4.00 dimineata, a declansat si un razboi pe pietele valutare internationale. Devalorizarea rublei genereaza deja proteste și cauzeaza inchiderea unor lanțuri de magazine din Rusia. Insa, marile surprize se ascund pe piața valutara europeana. Surprinzator,…

- Conflictul din estul Ucrainei treneaza de ani buni. In razboiul ruso-ucrainean din regiunile separatiste Donețk și Lugansk, au fost trimiși sa lupte pentru Ucraina inclusiv romani, deși ei nu ar fi vrut sa poarte pe umeri povara acestui conflict. Odata cu adancirea crizei, oamenii fie au plecat lasand…

- Luni dimineața, monedele europene au coborât la noi minime pe masura ce razboiul din Ucraina escaladeaza, ceea ce îi determina pe traderi sa vânda o parte din cele activele lor cele mai lichide, transmite Bloomberg. Pe pietele din Asia, moneda euro a ajuns la paritate cu…

- „Acesta este razboiul presedintelui Putin, pe care el l-a ales, l-a planificat si l-a declansat impotriva unei tari pasnice. Cerem presedintelui Putin sa opreasca imediat acest razboi, sa-si retraga neconditionat toate fortele si sa se angajeze acum intr-o diplomatie autentica”, a spus Stoltenberg la…

- Delegația ucraineana a pornit spre Belarus, unde ar urma sa se intalneasca joi dupa-amiaza cu omologii din Rusia, pentru a discuta despre detensionarea situației din Ucraina și o eventuala incetare a conflictului. Anunțul a fost facut de Mihail Podolyak, consilier al președintelui Ucrainei, care a postat…

- Razboiul bate la portile Ucrainei, iar in Romania NATO a trimis deja trupe suplimentare. Tensiunile din ce in ce mai mari la granița Ucrainei cu Rusia au determinat autoritațile țarii noastre sa inceapa sa ia masuri cat se poate de seriose. Astfel ca, militarii tanchisti din Turda au facut de curand…