Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au adoptat luni sfarsitul motoarelor termice la masini noi – incepand din 2035 -, dupa ce Germania si-a ridicat blocajul in schimbul unei derogari in cazul carburantilor sintetici, relateaza AFP. Textul obliga automobilele noi sa nu mai emita…

- Veste importanta pentru șoferi, la nivel european! Consiliul Uniunii Europene a aprobat in cursul zilei de luni, 27 martie, in forma preliminara, proiectul care prevede interzicerea motoarelor pe benzina, motorina, dar si a hibridelor. De cand ar urma sa intre in vigoare legea. UE a votat interzicerea…

- Un gigant din industria auto nu va mai produce mașini pe benzina și motorina, NUMAI hibride. Despre ce companie e vorba Un gigant din industria auto nu va mai produce mașini pe benzina și motorina, NUMAI hibride. Despre ce companie e vorba Grupul nipon Mitsubishi Motors Corp intentioneaza ca pana la…

- Consiliul Uniunii Europene a decis, pe fondul opozitiei Italiei si Germaniei, amanarea pe termen nedeterminat a votului pe tema initiativei Comisiei Europene, aprobata de Parlamentul European, privind interzicerea productiei de vehicule cu ardere interna incepand din anul 2035, noteaza Mediafax. Citește…

- Guvernul Italiei a confirmat, marti seara, ca va bloca in Consiliul Uniunii Europene planul Parlamentului European de interzicere a productiei de vehicule cu ardere interna incepand din anul 2035, initiativa urmand sa fie respinsa si de Germania, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele…

- Mașinile pe benzina și diesel, interzise in toata Europa. Noile obiective de reducere a emisiilor de CO2 pentru autoturismele și vehiculele utilitare ușoare noi ca parte a pachetului "Pregatiți pentru 55", au fost aprobate de Paralamentul European. De cand intra in vigoare masura.

- Parlamentul European a aprobat noile obiective de reducere a emisiilor de CO2 pentru autoturismele si vehiculele utilitare usoare noi ca parte a pachetului „Pregatiti pentru 55”, anunta institutia.

- Romanii se plang de prețurile mari la carburanți din țara noastra, insa se pare ca exista și cazuri mai grave. Ungurii s-au reprofilat și calatoresc pana in Romania pentru a-și alimenta mașinile, dupa ce un litru de benzina sau unul de motorina a ajuns la un preț uriaș in țara lor.